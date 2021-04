Com o regresso do Cantinho do Avillez, são vários os pratos emblemáticos que chegam, de novo, às mesas do restaurante com assinatura de José Avillez, chefe de cozinha com duas estrelas Michelin no restaurante Belcanto, em Lisboa.

Entre os inseparáveis da ementa do Cantinho do Avillez estão os Peixinhos da Horta, as Vieiras com batata-doce de Aljezur, os Carabineiros do Algarve com molho Thai, o Risoto de cogumelos com toucinho e manjericão, para não falar na Avelâ3 ou no Leite creme de laranja e baunilha.

Cantinho do Avillez Rua dos Duques de Bragança, nº 7, Lisboa Contactos: tel. 211 992 369, e-mail cantinhodoavillez.pt

O restaurante conta nesta reabertura a 3 de maio com serviço ao jantar.