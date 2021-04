Campanha recorre ao humor para reabituar portugueses a comer em restaurantes

Entrar num restaurante apenas de boxers? Comer um prato de massa sem usar talheres? Ir lavar a louça depois de terminar a refeição? Os cenários são fictícios, mas ninguém se admiraria se acontecessem na realidade. Três meses sem restaurantes mais pareceram três anos. É esta a premissa de “Reabitua-te”, a campanha de reabertura lançada pelo grupo Non Basta nas suas redes sociais e cujo principal objetivo é mostrar que os restaurantes do grupo são o lugar ideal para voltar à vida normal e aos hábitos pré-pandemia.

Filmada no Provincia, que será o último restaurante do grupo a reabrir (3 de maio), a campanha criada pelo Clube Recriativo tem como ideia base a necessidade de "reeducar" os clientes a voltarem a almoçar ou jantar fora de casa. Mais ou menos surrealistas, as soluções passam por colar uma faca à mão do cliente, oferecer-lhe umas calças para tapar as pernas despidas ou ensinar-lhe o bê-á-bá de uma prova de vinho.

créditos: Amuse Bouche

"Queríamos assinalar este regresso de uma forma criativa e com humor. A ideia foi-nos apresentada pelo Clube Recriativo e nós gostámos imediatamente. Afinal quantos de nós sentimos que durante este período quase tínhamos desaprendido a fazer coisas tão simples como socializar com amigos ou ir a um restaurante?", questiona Frederico Seixas, sócio e diretor de marketing do grupo Non Basta.

Além da óbvia nota humorística, a campanha tem como objetivo incentivar o regresso dos clientes aos restaurantes depois de um hiato muito penalizador para toda a indústria. Na opinião de Frederico Seixas, esta é também uma forma de assinalar "um recomeço e uma nova fase onde finalmente vamos poder voltar a estar juntos a uma mesa de um restaurante".

Com exceção do Provincia, os restantes restaurantes do grupo Non Basta, Pasta Non Basta Av. Novas, Pasta Non Basta Alvalade e Memoria, estão abertos, funcionando em horário ininterrupto (12h00 às 22h30) de segunda a sexta-feira, e das 12h00 às 13h00 aos fins de semana. As reservas podem ser feitas através do site oficial.