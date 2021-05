O Clássico Beach Bar by Olivier regressa à praia de São João da Caparica

O restaurante onde o chefe de cozinha Olivier da Costa uniu a praia e a assinatura mediterrânica da sua gastronomia, regressa com o peixe como elemento primordial na carta. Ao todo, o Clássico Beach Bar apresenta 21 variedades de peixe e marisco, num espaço inspirado nos Beach Bar internacionais, embora sob o sol da Caparica.

Entre os peixes presentes na carta, refira-se o Imperador, Cherne, Cantaril, Goraz, Rascasso Escorpião, Lírio e Olho de Vidro Laranja.

créditos: Clássico Beach Bar by Olivier

Para petiscar ou partilhar, a carta traz alguns clássicos dos 25 anos de carreira de Olivier da Costa, como é o caso das Ameijoas à Bulhão Pato, além da interpretação que o chefe de cozinha faz de sabores célebres na arte da restauração portuguesa, como o Arroz de choco e Carabineiros à Clássico.

A gula será convidada também para a sobremesa, com propostas como a Mousse de Kit Kat e a Torta de laranja. Com vista a partir do deck de madeira sobre a areia ou do interior perfumado pela maresia, chegam à carta do Clássico Beach Bar várias bebidas e cocktails.

Clássico Beach Bar Avenida Afonso de Albuquerque – Praia de São João da Caparica, Costa da Caparica Horário: restaurante e apoio de praia, diariamente das 10h30 às 21h00. Cozinha - todos os dias, das 12h00 às 19h00 Contactos: tel. 927 194 906

Não falta a música para completar uma atmosfera de descanso e descontração, onde não faltam elementos apelativos como as 24 camas balinesas e as 13 palhotas com o mar à vista.