Já começou a fazer o menu da consoada? Este Natal a Claras em Neve tem sugestões para degustar com a família e para oferecer de presente.

Há “Caixinhas Presente de Brigadeiros”, Cookies e Cupcakes de Natal. Há Mini Bolos, Troncos de Natal reinventados e uma Estrela de Brownie e Doce de Leite de comer e chorar por mais. As Tartes “outono-inverno”, que estão a fazer sucesso, mantêm-se para a época festiva, assim como os já célebres Bolos de Festa.

Surge ainda no menu, o “Bolo Natal”, com inúmeras opções de massa e recheio e os sabores únicos e requintados da Claras em Neve.

Existem também pequenos doces em formato miniatura, pensados para confraternizar, dividir e partilhar. Como deve ser, aliás, uma verdadeira noite de Natal.

Sugestões Claras em Neve para adoçar este Natal

Finalizadas com um lacinho vermelho, as Caixinhas Presente de Brigadeiros, são a escolha perfeita para mimar aquela pessoa especial.

A caixa de nove unidades inclui Brigadeiros de Chocolate ao Leite, Chocolate Negro, Caramelo Salgado, Cappuccino, Oreo, Lima-Limão, Nutella com Nido, Coco e Pistácio e é a lembrança ideal para quem gosta de experimentar novos sabores.

Caixinhas Presente de Brigadeiros créditos: Claras em Neve

A caixinha mais pequena é para os fãs do brigadeiro mais clássico, apresentado cinco unidades da versão de Chocolate Belga ao Leite.

Já as famosas Cookies de Baunilha e de Chocolate da Claras em Neve, surgem neste Natal em versão miniatura. Apresentam-se decoradas com motivos natalícios e dentro de um potinho de vidro, para oferecer e partilhar.

Os Cupcakes de Natal, disponíveis nas versões de Baunilha com Brigadeiro de Chocolate e de Chocolate com Doce de Leite vão, com toda a certeza, fazer as delícias dos mais pequenos.

Decorados com a cara do Pai Natal, estão disponíveis em caixas presente de diferentes tamanhos e unidades.

Cupcakes de Natal créditos: Claras em Neve

Mini Bolos

Sabendo que escolher apenas um bolo por vezes é difícil, a Claras em Neve criou uma versão Mini dos seus bolos, uma opção perfeita para oferecer e fazer feliz os paladares mais exigentes.

Disponíveis à unidade ou numa caixa para uma degustação completa, há Mini Bolo de Palha Italiana, Red Velvet, Lima-Limão e Blueberry, e ainda a versão Cenoura com Brigadeiro de Chocolate.

Troncos de Natal

Se há sobremesa que evoca o espírito festivo desta época é o célebre Tronco de Natal. Dos mais tradicionais, aos mais arrojados e inovadores, o Tronco de Natal marca presença obrigatória nas mesas de Natal por todo o mundo.

Para respeitar e dar continuidade a esta tradição, a Claras em Neve criou um conjunto de troncos, bem diferentes, através de novas técnicas, ingredientes e combinações de sabores.

Eis o Tronco Exotique de Manga e Coco, de Chocolate e Avelã ou de Frutas Vermelhas. Disponíveis em dois tamanhos diferentes, para adaptar a cada ocasião.

Estrela de Brownie e Doce de Leite

A Estrela de Brownie de Chocolate e Doce de Leite é a opção ideal para quem procura uma sobremesa para toda a família. Com uma base de Brownie de Chocolate intenso e húmido, a Estrela é coberta com Doce de Leite e decorada de forma bem colorida.

Estrela de Brownie e Doce de Leite créditos: Claras em Neve

Bolo Natal

Decorado com Árvores de Natal de suspiro, flocos de Neve e Azevinhos, o Bolo Natal chega para abrilhantar e trazer um pouco de magia à sua mesa. Com diversos sabores disponíveis, a massa e o recheio são totalmente personalizáveis.

Já a cobertura, de Buttercream Italiano, e a decoração ficam por conta da Claras em Neve.

créditos: Claras em Neve

Massas de Bolo Disponíveis: Baunilha; Lima-limão e Blueberry; Chocolate. Recheios Disponíveis: Brigadeiro de Chocolate; Doce de Leite; Brigadeiro de LimaLimão; Brigadeiro Branco com Compota de Frutas Vermelhas.

Por último, os famosos Bolos de Festa da Claras em Neve dispensam apresentações. Com lugar marcado em todas as ocasiões, os seis bolos tão especiais da confeitaria lisboeta também fazem parte da ementa, mas desta feita, vestidos de Natal.

O menu de Natal da CLaras em Neve está disponível em www.clarasemneve.com.

As encomendas podem ser feitas até ao dia 20 de dezembro, através de email, do Whatsapp (918 990 415) ou das redes sociais, Instagram e Facebook (@clarasemneveconfeitaria).