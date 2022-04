O A-100 acaba de chegar ao CascaiShopping para conquistar os fãs de hambúrgueres. É no Piso 1 do centro comercial, junto ao cinema, que pode encontrar aqueles que são apelidados como “os melhores hambúrgueres da cidade”.

O novo restaurante do CascaiShopping é conhecido pela carta com carne 100% do acém, que é picada diariamente de forma a garantir a máxima frescura e qualidade. Além disso, aposta em produtos regionais, como o bolo do caco e a Brisa Maracujá da Madeira, ou a carne de vitela dos Açores.

O A-100 dispõe dos mais variados hambúrgueres, desde o popular A-102 (em pão artesanal, com cheddar, cebola roxa caramelizada, bacon e maionese de alho) ao A-106 (em bolo do caco de espinafres, com ovo estrelado, espinafres e molho de mostarda e mel).

Existem ainda alternativas à carne de vaca, como é o caso do F-109 com frango grelhado e do vegetariano V-108.

Para complementar a refeição, não faltam entradas — como os onion rings e o camembert bites — e as populares sobremesas servidas em pote — como o cheesecake de Oreo e a Pannacota de frutos vermelhos.

A nova hamburgueria do CascaiShopping está aberta das 10h00 às 23h00 e também oferece a opção de take away.