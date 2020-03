Agora já pode saborear os pastéis de nata artesanais e mais estaladiços, cremosos e acabados de sair do forno em plena na Rua Augusta, uma das ruas mais turísticas e movimentadas de Lisboa, que recebe a quinta Fábrica da Manteigaria em território nacional.

Localizada nos números 195-197 da Rua Augusta, Loja Camisaria Pitta, espaço que serviu a Casa Real portuguesa e as elites de Lisboa, a Manteigaria respeita e recupera a fachada histórica e interior, nomeadamente devolvendo o chão original em mármore lioz rosa, com o nome da Loja inscrito. Mas acima de tudo, perpetua o legado da tradição e da arte da cultura artesanal, mantendo a alma desta Loja icónica.

Tal como em todas as Fábricas Manteigaria, o cliente pode assistir às várias fases do processo de fabrico, feito com a paixão, arte e mestria dos seus pasteleiros, num processo 100% artesanal.

Passados apenas 5 anos da sua primeira abertura – Rua do Loreto, na antiga sede da União de Manteigas – a Manteigaria é uma incontornável referência da confeção deste doce, ícone nacional.

Ainda no ano passado, recebeu a visita do crítico gastronómico Matt Preston (Master Chef Austrália) que elegeu os pasteis de nata da Manteigaria como os melhores, nomeadamente pela sua textura e sabor.

Além do café, a Manteigaria apresenta ainda uma carta de bebidas tradicionais, nomeadamente Ginja, Vinho do Porto e Capilé, para acompanhar o seu protagonista – o pastel de nata.