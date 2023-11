Sobre a chef alentejana Maria José Sousa, autora do livro A Nossa Cozinha e alma do restaurante Taberna do Adro, em Vila Fernando, Elvas, escreveu o jornalista e cronista Miguel Esteves Cardoso: “Não são só as receitas simplesmente magníficas (e magnificamente simples) da Maria José Sousa que temos de aprender. É a maneira de viver, a maneira de viver a cozinha, e a maneira de viver a própria vida, neste país tão pequeno que só livros como este hão de salvar".

Maria José Sousa conduziu na televisão, no canal Casa e Cozinha, um programa com o nome do presente livro. Em A Nossa Cozinha (edição Casa das Letras), a autora partilha algumas das receitas mais acarinhadas pelos portugueses. Cheias de tradição, mas simples, para fazer em casa, são mostradas, tal como no programa, juntamente com as histórias que alimentam e recorda para cada uma delas.

Nada como começar uma refeição com uns Carapaus de escabeche ou uns Peixinhos da horta, ou aconchegarmos o estômago com uma Açorda alentejana com ovos e bacalhau ou Sopas de batata com beldroegas. Ou, por que não, presentearmos a nossa família e os mais próximos, num almoço de domingo, com uma Feijoada de chocos (à moda do Algarve) ou uma Meia-desfeita? E deliciarmo-nos com um Arroz de pato ou uma Galinha tostada com migas de tomate? Já para não falar de dificuldades em resistir às tradicionais Farófias ou a uma bela fatia de Sericá com ameixas de Elvas.

“A memória de Maria José é o fermento da vida”, escreve Manuel Luís Goucha sobre esta “guardadora de sonhos e memórias” que perpetua a tradição, no que ela conserva de autêntico, verdadeiro e simples e, também por isso, de revolucionário.

créditos: Casa das Letras

“Cozinhar com a memória é pôr o coração à frente de técnicas e medidas exatas. A cozinha de Maria José Sousa é também A Nossa Cozinha, aqui fixada com dedicação e carinho. Receitas intemporais que se podem fazer com alento em cada casa e apontamentos históricos que envolvem cada prato são serviço-público generoso de uma cozinheira que há 25 anos tem os braços abertos na Taberna do Adro. O seu reconhecimento é belo e merecido, por partilhar sabores profundos que fazem sentir os recantos do país com emoção e prazer. Maria José Sousa faz do simples fundamental: Amar Portugal!”, salienta o apresentador de televisão que, no caso vertente, assina a introdução do livro.

A obra chega aos escaparates com o preço de 20,61 euros.