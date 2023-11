“Natal é sinónimo de honrar as nossas relações mais próximas com amor. E, este amor, pode vir em forma de alimento”, estas são as palavras que nos endereça Vanessa Andrade, chef e mentora do Green Smiles, no momento em que nos apresenta o seu novo workshop: “Presentes de Natal para Comer”.

A ação a decorrer a 16 de dezembro (10h00), na loja Celeiro de Almada (R. Sérgio Malpique n.º 1011, loja 1119 - 1120, Almada), convida todos os participantes a prepararem um cabaz de presentes de Natal que são, a dois tempos, uma excelente oferta e uma mais-valia para uma mesa saudável.

créditos: Green Smiles

"Ao fazer os seus próprios presentes não haverá o risco de receber algo igual, ficam incomparavelmente mais baratos e irá proporcionar momentos bem prazerosos a quem os oferece", refere Vanessa Andrade que acrescenta: “no decorrer da manhã, a atividade incluirá a preparação de alho confitado, azeite aromatizado, mix de especiarias antioxidante e anti-inflamatória, bolachas de Natal (sem glúten), bombons de coco e amendoim e mix de Bolo de Banana (sem glúten e sem açúcar)".

O valor do workshop é de 35 euros, convertível em compras nas Lojas Celeiro. As inscrições podem fazer-se através do e-mail workshopsdecozinha@celeiro.pt