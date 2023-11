Estas relíquias no que concerne a queijos - alguns, verdadeiras obras de arte -, chegam a Portugal pela mão da Mantequerias Arias (Savencia Saveurs & Spécialités Group), a mais antiga empresa espanhola especializada em queijos e manteigas, que lançou a sua marca mais recente em Portugal: a Haute Fromagerie, uma coleção de queijos raros, “autênticas peças de joalharia”, selecionados por Roland Barthélemy, um dos maiores especialistas mundiais em queijos e Presidente da Confraria Internacional de Mestres Queijeiros.

Bathelémy é uma lenda no universo mágico dos queijos, mas os grandes protagonistas desta história são o azul Saint Agur, que ganhou a medalha de ouro no World Cheese Awards 2019 e Super Ouro no Mondial du Fromage 2021, o Epoisses Berthaut, um queijo de pasta mole, vice-campeão do World Cheese Awards 2021, o Rogue River Blue, oriundo do Oregon nos E.U.A, eleito o melhor queijo do mundo nos World Cheese Awards 2019, que é apresentado envolto em folhas de uva comestíveis embebidas em licor de pera, e o Bouchon, que tem uma forma peculiar, com uma rolha de cortiça ao centro.

À venda pela primeira vez em Portugal, estes produtos podem ser encontrados em corners no El Corte Inglés, em Lisboa, no Apolónia, no Algarve, e em lojas selecionadas do Continente, Intermarché e Auchan.