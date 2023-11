Workshop e passeio micológico em Melgaço. Um mundo de cogumelos para descobrir  

A iniciativa, com início às 9h45 no polo da Biblioteca Municipal, será orientada por António Queirós, da Associação Micológica A Pantorra, que proporcionará a todos os participantes conhecimento sobre as diferentes espécies de cogumelos existentes na região. O mesmo especialista dará conselhos, in loco, sobre a apanha deste produto gastronómico, com o objetivo de “sensibilizar para a valorização dos recursos micológicos de Castro Laboreiro e, ao mesmo tempo, promover os recursos turísticos, as paisagens e o património natural do concelho de Melgaço", sublinha o município local em comunicado.

O projeto “Castros de leitura” tem como propósito desenvolver naquela biblioteca e na aldeia castreja diversas atividades, de forma a deslocar a sociedade e visitantes para a localidade de Castro Laboreiro, sensibilizando-os para a importância do património e da cultura castreja e, ao mesmo tempo, incentivar a participação da comunidade local.

O programa completo da atividade é o seguinte:

9h45 - Receção aos participantes na Biblioteca de Castro Laboreiro

10h00 - Passeio micológico

13h00 - Almoço livre

15h00 - Workshop “Conserva de cogumelos”

17h00 - Encerramento

A atividade é gratuita, mas tem inscrições obrigatórias, através do e-mail bibliotecamunicipal@cm-melgaco.pt , até dia 12 de novembro.