O gin de castanha DOP de Marvão é o novo produto d’O Benefício, empresa portuguesa que dá vida a produtos sustentáveis, seguindo um modelo de produção assente em métodos e matérias-primas artesanais, em parceria com a Marvão Sustentável.

Produto rei neste concelho do Alto Alentejo, a castanha do novo gin é proveniente de castanheiros centenários da variedade Martaínha.

“A oportunidade de criar um produto totalmente construído a partir de uma matéria-prima endógena, como a Castanha DOP Marvão, altamente diferenciador e de valor acrescentado para a economia local, vai totalmente ao encontro da nossa missão”, afirma Paulo Fernandes, cofundador do Benefício.

“A outra inovação que este lançamento proporciona é a da sua sustentação num ecossistema económico constituído por empresas predominantemente ligadas ao setor do turismo, o que lhe confere uma elevada exposição aos mercados externos e a um target com maior capacidade financeira.”, sublinha o outro cofundador do Benefício, Ricardo Nunes.

O gin de Castanha DOP de Marvão vai ser lançando no dia 10 de novembro, a propósito da Feira de Marvão que acontece nos dias 11 e 12 e tem um PVP de 36€.

Em termos de distribuição, vai estar disponível para venda nas lojas da rede de parceiros do Benefício e através dos canais digitais da marca, a partir de 14 de novembro. No distrito de Portalegre, a sua comercialização será realizada em parceria com a Marvão Sustentável.