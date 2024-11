É nas margens do Alqueva, no concelho do Alandroal, onde a vista varre as colinas do Alentejo e da Estremadura espanhola, que encontramos a Terramay, que abre agora portas a uma comunidade alargada, que cruza sustentabilidade e lifestyle.

Este ano, o Natal pode ter uma alternativa mais sustentável, com a escolha de um cabaz com produtos à base de hortícolas sazonais e produtos 100% naturais. O sortido, no valor de 50€, assenta muito em vegetais e carne produzida nesta quinta de agricultura regenerativa alentejana. Com o cabaz, recebe também sugestões para utilizar os preparados e os produtos, tudo assente no conceito de conveniência e zero desperdício, para ajudar a tirar o melhor partido de todos os sabores e nutrientes, que são ao mesmo tempo uma verdadeira fonte de saúde.

Com uma seleção de produtos biológicos e regenerativos, exclusivos e limitados, colhidos diretamente da quinta até à porta dos clientes, não só pode desfrutar de petiscos, como o pão de fermentação natural, a empada mertolenga, farinheira, salcichão ou painho de porco preto, croquetes de leitão, queijo de cabra curado ou gratinado, morangos desidratados, ameixas, azeite, compotas e outros artigos gourmet, mas também cuidar da sua saúde e contribuir para a regeneração dos nossos solos.

“A Terramay nasceu com a constante preocupação em produzir alimentos saudáveis e seguros mantendo os sabores genuínos. É dessa necessidade de ‘reconexão’ que nasce a nossa filosofia, em que os produtos são biológicos, 100% naturais, sem utilização de sementes manipuladas geneticamente, nem adubos que não sejam naturais, e isso também se transfere até à alimentação dos nossos animais, totalmente produzida por nós”, explica Anna de Brito, cofundadora da Terramay em comunicado.

“Sabemos que o Natal é muito propício a este tipo de sentimento, de ligação e comunhão, e faz-nos sentido por isso que este cabaz seja também parte disso”, conclui.

Além da oferta de cabazes, pode também ser parte activa desta comunidade, desfrutando de vários benefícios, produtos e eventos exclusivos.

E quais são os benefícios? Com um crédito de 100€, na loja online ‘Farm To Home’, pode apadrinhar uma árvore numa das florestas da Terramay, assegurando também desde logo 10% de desconto em cada reserva da oferta turística da empresa.

Tem também acesso a todos os eventos exclusivos para membros e os seus convidados, e direito a pré-compra das edições limitadas de produtos Farm To Home.