O evento integra o movimento internacional Soil to Soul, criado em Zurique por Thomas Sterchi, empresário suíço e defensor da agricultura regenerativa, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a necessidade de cuidar do solo - um recurso natural essencial, mas muitas vezes negligenciado.

Depois da estreia em Portugal, em 2022, no Alandroal, o festival regressa em 2025, como o foco na conexão entre o solo e os sistemas alimentares, promovendo o diálogo entre agricultores, chefs, investigadores e consumidores conscientes. A programação inclui intervenções de oradores convidados, momentos de partilha de boas práticas, e uma experiência gastronómica: um almoço volante preparado com produtos biológicos e regenerativos da Terramay, quinta situada no Alentejo e gerida por Anna e David de Brito.

“O solo é a base invisível da nossa sobrevivência, e está na hora de lhe darmos o protagonismo que merece. Este evento pretende justamente isso: unir diferentes vozes - da ciência à gastronomia - para mostrar que o futuro da alimentação começa debaixo dos nossos pés. Em Lisboa, queremos inspirar um compromisso coletivo com práticas mais conscientes, regenerativas e saudáveis, para o bem das pessoas e do planeta”, refere Thomas Sterchi.

“O solo vai além de um simples recurso natural - ele é a base da vida no nosso planeta. Este evento oferece uma oportunidade para repensarmos como podemos fortalecer a nossa conexão com a terra de forma mais saudável e regenerativa. Ao juntar ciência, culinária e práticas sustentáveis, queremos evidenciar que o futuro da alimentação depende diretamente do cuidado que damos ao solo”, acrescenta Anna de Brito, cofundadora da Terramay.

O Soil to Soul Lisboa 2025 começará às 11h00 com a receção dos participantes e boas-vindas, seguido da abertura do evento, onde será apresentado o movimento Soil to Soul e seus objetivos. A partir das 11h45, os participantes serão convidados a saborear um almoço volante composto por quatro pratos, cada um acompanhado de uma palestra. Os sabores do evento estarão a cargo de quatro chefs convidados: Margarida Bessa Rego, David da Rocha Soares, Natalie Castro e Diogo Formiga - nomes que representam diferentes visões da gastronomia.

O primeiro prato será acompanhado de Luís Martins, diretor de serviços da Food4Sustainability, e a palestra “Soil to Soul: A vida começa debaixo dos nossos pés”. Em seguida, Pedro Brogueira, Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa para a Inovação em Microbioma e Probióticos, conduzirá uma reflexão sobre o “Solo Vivo” com o segundo prato. O terceiro prato será servido com David de Brito, Marta Cortegano, cofundadora da Associação Terra Sintrópica, e Diogo Formiga, Head Chef do restaurante Encanto, discutindo “A Regeneração na Prática”. O almoço encerra com um concerto de Maria Vegas às 13h30, proporcionando um momento de descontração e celebração. O evento termina às 15h00, com um espaço para algumas palavras finais e agradecimentos.

A edição portuguesa é promovida pelas equipas de Soil to Soul Zurique e a Câmara Municipal do Alandroal, em parceria com a Terramay e com curadoria de Paulo Amado (Edições do Gosto).