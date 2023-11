Com o tema “Comer Saudável é uma Obra de Arte”, a Semana da Cozinha Italiana no Mundo conta com uma programação variada e com a participação de diversos restaurantes italianos localizados de norte a sul de Portugal, que foram desafiados a criar menus ou pratos específicos para serem degustados exclusivamente durante o evento (lista no final do artigo).

Depois de Veneza, Nova Iorque, Madrid, Londres, Barcelona, Vigo, Doha e Chicago, é a vez de Lisboa ficar a conhecer a candidatura da cozinha italiana à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, apresentada em março deste ano pelo Ministério da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas e pelo Ministério da Cultura da República Italiana. A candidatura argumenta que a cozinha italiana é muito mais do que comida ou do que uma simples lista de receitas: é um conjunto de práticas sociais e culturais que fazem da preparação e consumo de uma refeição um momento de partilha e encontro entre famílias e amigos.

“Comer Saudável é uma Obra de Arte” tema da Semana da Cozinha Italiana, encontra inspiração numa imagem do pintor italiano de Pop Art Enrico Bai, que ilustra o prazer de morder uma maçã. A pintura integra o ciclo “O Paraíso Perdido”, atualmente em exibição em Lisboa, no âmbito da exposição “The Pop Legacy in Post-War Italian Art”, organizada pelo BFF Banking Group, com o patrocínio da Embaixada.

Para aqueles que só podem acompanhar a iniciativa à distância, a Embaixada de Itália em Lisboa disponibiliza um programa paralelo. Como forma de materializar a ligação entre um estilo de vida saudável e um estilo de vida sustentável, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) e a italiana FederBio vão juntar-se à iniciativa com a apresentação do webinar “A cadeia de abastecimento biológico no sector alimentar: dados, princípios e perspetivas de um sector crucial para a sustentabilidade alimentar”. A sessão, prevista para o dia 16 de novembro, contará com a participação de especialistas de renome no setor.

Para assinalar a Semana da Cozinha Italiana, e aproveitar a ocasião do 70.º aniversário da Academia Italiana de Cozinha, a Embaixada vai apresentar nas suas redes sociais, ao longo da semana, “receitas de origem” colecionáveis, convidando todos os fãs da cozinha italiana autêntica a reproduzir os seus pratos preferidos em casa. O programa completo da Semana da Cozinha Italiana em Portugal está disponível no site e nas redes sociais da Embaixada (@ItalyinPortugal).

Lista de restaurantes que participam na Semana da Cozinha Italiana no Mundo

La scarpetta – Vila Nova de Cerveira (Rua Queirós Ribeiro, 45)

Sergio Crivelli – Matosinhos (Rua de Brito Capelo, 705)

Trattoria 179 – Porto (Rua de Rodrigues Sampaio, 179)

Gallo Grigio, Pizzeria Napoletana – Vila Nova de Gaia (Avenida da República, 357)

Limoncello – Lisboa (Rua do Norte, 61)

Capricciosa – Lisboa (Doca de Santo Amaro, Calçada Santo Amaro, Armazém 8)

Italy Caffé – Lisboa (Avenida Duque de Ávila, 26B)

La Sharada – Lisboa (Rua Jacinta Marto, 10b)

Sophia - Natural Italian – Lisboa (Praça Dom Luís I, 34)

Il Mercato – Lisboa (Rua Artilharia 1, 51, Bloco B, Loja M)

Come Prima – Lisboa (Rua do Olival, 258)

Veramente Pizza & Vino – Lisboa (Avenida Dom Carlos I, 144)

La Pasta Fresca – Lisboa (Avenida 5 de Outubro, 186)

Sprizzami – Caparica/Almada (food truck)