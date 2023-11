A Bagos D’Ouro Wine Party está de regresso para a 11.ª edição. Este ano, o evento celebra o crescimento e o alargamento da atividade da Bagos D’Ouro para um novo concelho: Mesão Frio.

“A Associação trabalha neste novo concelho desde janeiro, altura em que iniciou o processo de sinalização, sempre articulado com os parceiros sociais locais. Neste ano letivo de 2023/24 apoia em Mesão Frio mais 21 crianças e jovens carenciados. Ao todo, nos sete concelhos do Douro onde está presente, a Bagos D’Ouro apoia em proximidade a Educação de cerca de 200 crianças, até à sua integração no mercado de trabalho”, informa a entidade em comunicado.

Este ano, a Bagos D’Ouro Wine Party tem lugar na Alameda do WOW (Rua do Choupelo, n.º 39, Nova de Gaia), uma das maiores praças cobertas do quarteirão cultural. Ao som dos DJ Isabel Menéres Campos e Pedro Taveira, a festa junta 21 produtores para dar a provar mais de 50 vinhos do Douro, num ambiente descontraído e animado. Para uma experiência enogastronómica completa, o evento conta com uma ceia reforçada e reconfortante, harmonizada com as sugestões vínicas presentes.

Os bilhetes já estão disponíveis para venda e têm o valor de 50 euros. As receitas líquidas do evento revertem integralmente para a missão da Bagos D’Ouro.