António Boal e Francisco Costa voltam a dar destaque aos vinhos de Trás-os-Montes com duas novidades

Em outubro de 2022 recebíamos o convite com a presença de António Boal, no JNcQUOI, em Lisboa, para uma apresentação de vinhos. Lá chegados, afinal havia uma surpresa: chamava-se Segredo 6, um vinho em tamanhos magnum de Trás-os-Montes, com capacidade – e intenção – de guarda, parte de um novo projeto em parceria com Francisco Costa – o Costinha, ex-jogador de futebol – com o qual formava a empresa 2CC.

Ficámos também a conhecer melhor o projeto, que começou a ser desenhado em 2018, e que do sonho de uma vinha no Alentejo culminou com a compra da chamada vinha do Professor - por ter sido propriedade de um professor durante duas décadas -, em Trás-os-Montes, com 68 anos, sem armação, em solo xistoso e com uma área total de 4,5 hectares.

Um ano depois a 2 CC apresenta novidades, mais precisamente duas referências, que como a antecessora se posiciona no segmento premium.

Como em equipa que ganha, não se mexe (fazendo a referência futebolística), é Paulo Nunes, conhecido como alquimista das vinhas velhas, o enólogo responsável por este projeto.

A primeira referência trata-se da nova colheita de Segredo 6, desta vez de 2020, em que apenas estão disponíveis 333 garrafas, também em formato magnum (1,5 litros), com um PVP de 600€.

créditos: RICARDO PALMA VEIGA

A segunda é uma referência à sua origem, Vinha do Professor 2020, que é comercializada num total de 416 estojos, com três garrafas de 0,75 litros, e um PVP de 675€.

O Vinha do Professor é “uma homenagem à sabedoria dos homens, como o Professor, que souberam preservar estas vinhas velhas e que nos transmitem um legado: videiras com muito poucos cachos, algumas só com um, que exigem um trabalho individual e personalizado, mas que retribuem, em dobro, com um potencial enorme para criarmos obras-primas, como esta”, adiantam António Boal e Francisco Costa, em comunicado.

Tratando-se de vinhos do segmento premium, a própria imagem não foi deixada ao acaso. O projeto de design do Vinha do Professor ficou a cargo de Joana Avô, do atelier Brand Tast, que quis refletir no rótulo, “excelência e singularidade”. “A missão era desenvolver um rótulo que representasse a qualidade excecional deste vinho, mas que também deixasse transparecer uma história rica e cativante, ligando o consumidor com a tradição e a paixão dos produtores”, diz-nos a designer.

créditos: RICARDO PALMA VEIGA

Assim, as vinhas que se visualizam no rótulo são formadas por palavras, uma representação que conta a história do vinho, com o número "6", em relevo, como referência ao "Segredo 6", o primeiro vinho lançado pela dupla de investidores, António Boal e Francisco Costa. “Este detalhe, subtil, convida os consumidores a explorar e descobrir mais, despertando a sua curiosidade para essa família/ligação”, acrescenta.

A escolha do papel também não foi por acaso. “Marcado com feltro com inclusões de fibra de palha, tem um apelo sustentável, mas também uma textura única e autêntica que simboliza o compromisso com a natureza e a terra, aspetos fundamentais na produção de um vinho de qualidade”, em que os acabamentos “são reforçados com relevo, o verniz braille, o ‘ouro’ estampado, o detalhe da numeração das garrafas na cápsula em letra manuscrita, que no seu todo lembram que cada garrafa é especial e única”, diz-nos ainda o comunicado.

De acordo com os dois sócios, “O Vinha do Professor foi pensado para aqueles que vão apreciar não apenas o vinho, mas todo o caminho que o trouxe até à garrafa. Uma celebração da magia que acontece quando a arte e a tradição se encontram numa garrafa de vinho excecional”.