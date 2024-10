“Isto motiva-nos a todos em termos uma busca constante, sempre na expectativa do que vem a seguir”. Foi Paulo Nunes, enólogo do projeto, que proferiu estas palavras no evento de apresentação que desvendou o segredo, em 2022. Falamos da empresa 2CC, composta por António Boal e Francisco Costa, que o mundo do futebol habituou a chamar de Costinha. O número 6 é precisamente uma homenagem ao número da camisola que envergava enquanto jogador.

E à terceira colheita, Segredo 6 parte à conquista do mercado internacional António Boal e Francisco Costa créditos: Divulgação

O que vem a seguir parece ser a internacionalização da marca, sem que os responsáveis pensassem nisso. O crescente interesse do mercado brasileiro começa a ter um peso que os sócios consideram interessante nas vendas deste vinho e por essa razão, a dupla confidencia que o próximo objetivo passa também pela entrada no mercado angolano.

Este ano, e pela primeira vez, o Segredo 6 foi apresentado na terra Natal – Trás-os-Montes – onde se encontra a Vinha do Professor, parcela de onde são produzidas as uvas que dão origem a este vinho de segmento premium. Falamos de 4,5 hectares de uma vinha com 68 anos.

O resultado de um blend de castas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Amarela, Alicante Bouschet, Bastardo e Tinta Roriz, entre outras, “estagiou durante um longo período de meses em barricas de carvalho francês, selecionadas pela equipa de enologia da 2 CC, em conjunto com a tanoaria, para este perfil de vinho”, explica Paulo Nunes, que vai mais longe ao afirmar que esta colheita “é, seguramente, a melhor de todas”. Na boca tem um “equilíbrio harmonioso em todo o seu conjunto”, num tinto de cor rubi intensa, aroma complexo com notas de fruta vermelha e balsâmico mentolado, mostrando “um vinho de estrutura e carácter com grande persistência”.

E à terceira colheita, Segredo 6 parte à conquista do mercado internacional Os dois sócios com a equipa de enologia. créditos: Divulgação

Desta vez chegam ao mercado 475 garrafas de Segredo 6 colheita 2021: 400 Magnum (600€), 50 de cinco litros (1.800€) e 25 de 15 litros (8.000€). A par deste lançamento, e a pensar em colecionadores, a marca disponibiliza também 30 estojos (2.160€), numa edição especial, com a oportunidade de uma prova vertical das três colheitas de Segredo 6 (2019/2020/2021). Todos estes formatos já se encontram disponíveis para venda.

De acordo com os responsáveis, os membros do Clube Gold 2 CC adquiriram 20% da produção total, antes desta chegar ao mercado, com especial foco nas garrafas de 15 litros, que na opinião de António Boal se justifica pelo facto de “quanto maior é a quantidade, melhor o envelhecimento e melhor a qualidade do vinho”.

Além da internacionalização, o trabalho feito nos últimos anos começa a ser reconhecido. Prova disso é o facto de o Segredo 6, Cuvée Vinhas Velhas 2020, ter ficado no top 3 dos melhores tintos nacionais numa avaliação de 46 jurados oriundos de mais de uma dezena de países, depois de uma prova cega com 50 referências, na Essência do Vinho 2024.