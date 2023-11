Com 150 lugares e a funcionar entre as 11h30 e as 22h00, este pop up pode ser encontrado no número 47 do Largo Marquês de Pombal, mais conhecido por Largo do Arneiro, na Golegã e onde está o picadeiro principal da feira. Esta funcionamento vai manter-se até 12 de novembro.

Os visitantes da Feira Nacional do Cavalo, e também em fim de semana de São Martinho, vão poder usufruir do espaço que tem dois ambientes distintos, indoor e outdoor, com opções distintas.

No espaço exterior o meu incluiu opções como hambúrguer angus Best Farmer em bolo de caco, manteiga de alho e queijo ou o cachorrinho de Txistorra com manteiga de piri-piri.

No restaurante interior, o destaque vai para o presunto ibérico bolota e croquete de novilho, bacalhau com escabeche de grão, favas com enchidos e txistorra grelhada, nas entradas. Nos pratos principais, o foco está nas carnes grelhadas, de porco e vaca, bacalhau com magusto, arroz de pato no forno e cachaço de porco no forno.

Nas sobremesas encontramos opções como mousse de chocolate, farófias, leite creme, pera bêbeda e salada de frutas.

“Queremos dar a oportunidade de escolha a quem nos queira visitar para uma refeição diária, ao longo destes dias”, explica Manuel Vargas, em comunicado.

A zona exterior está a funcionar em contínuo, sendo o bar gerido pelo DuSacca, parceiro do restaurante na gestão de bar e bebidas. Já no restaurante são os vinhos a bebida de eleição, com cerca de vinte referências, dos produtores Casa Cadaval, Casal das Freiras, Falua e Quinta da Lagoalva, da região dos Vinhos do Tejo, Adega Mayor, Herdade da Figueirinha e Tiago Cabaço, do Alentejo e Barão do Hospital, dos Vinhos Verdes.

Este pop up do Oh!Vargas funciona sem marcação. Em casos excecionais, a mesma pode ser feita, através do número 910 260 743, ficando a mesa reservada até 10 minutos depois da hora marcada. O restaurante volta à sua morada habitual, em Santarém, na sexta-feira, 17 de novembro.