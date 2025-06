Flávio Furtado concluiu na segunda-feira, 16 de junho, uma etapa importante na sua vida académica. O apresentador e comentador, de 47 anos, terminou a formação que há três anos iniciou na Universidade Lusófona.

"Já tenho o resultado do esforço dos últimos três anos dentro desta lata! E além da formação, da Lusófona, levo estes cromos. São os melhores do mundo. Foram os melhores colegas que poderia ter tido", enalteceu na rede social Instagram, onde partilhou os registos do momento em que recebeu o diploma.

Ao seu lado nas imagens, que pode ver na partilha abaixo, surgem os colegas de curso que promete levar para a vida.

"1095 dias separam a segunda e terceira fotos… O registo de que só me dou com gente deliciosamente louca", brincou ainda ao partilhar fotografias divertidas captadas juntos dos colegas.

Ora veja:

