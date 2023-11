Peixinhos da horta

"O povo português, na sua condição de pobreza compensada por uma fértil imaginação, não tendo com frequência acesso a peixes frescos, inventou um polme no qual mergulhou feijões-verdes cozidos, fritando-os e ficando assim com a configuração de pequeninos peixes". A explicação é-nos dada por Maria José Sousa a partir do seu livro "A Nossa Cozinha".