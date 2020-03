Sexo feminino mais preocupado com refeições ligeiras

Segundo o que o TheFork conseguiu apurar, 24% das mulheres apreciam restaurantes que oferecem opções mais leves, enquanto do lado dos homens apenas 18% tem essa preferência.

As refeições mais leves são então a escolha número um das mulheres, seguindo-se a gastronomia tradicional (22%) e as especialidades de carne (17%).

Entre as opções de carne e peixe, o sexo feminino está mais dividido: 17% prefere um restaurante de carne, contra 16% que prefere de peixe ou frutos do mar.

No que diz respeito à eleição dos doces ou salgados, o estudo concluiu que 64% opta pelos sabores salgados em detrimento do doce (que conta com 36% das preferências).

Ambiente e orçamento no centro das decisões

A plataforma de reservas de restaurantes apurou ainda que as mulheres preferem desfrutar de um restaurante à sexta-feira (28%), em vez de ao sábado (25%) ou ao domingo (18%).

Em Portugal, os três critérios mais importantes para as mulheres na escolha de um restaurante são o ambiente (4.5 / 5), as críticas (4.4 / 5) e a localização (4,2).

Do lado masculino, o critério mais relevante são as avaliações (4.3 / 5). O orçamento também é um critério de escolha sendo que 42% das mulheres estão dispostas a gastar entre 15 e 20€ num restaurante.

Para fazer reservas, 91% das mulheres optam por utilizar os seus telemóveis.

Experiências em casal são as mais procuradas

Segundo o estudo, 37% do sexo feminino elege o seu parceiro como a companhia ideal num restaurante. De seguida estão os amigos (33%) e depois a família (25%).

Por outro lado, as idas a restaurantes com colegas são as menos populares (5%). As mulheres reservam um restaurante com antecedência para encontros românticos a dois (40%), para um aniversário (38%) ou um brunch (13%).

Fonte: Pesquisa realizada em março de 2020 com utilizadores portugueses do TheFork, total de entrevistados: 91.