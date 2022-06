A marca de gelados artesanais cujo conceito se baseia em fruta fresca, sazonal, e de qualidade, volta a dar início ao período veranil em parceria com a Câmara Municipal do Fundão, com a criação de um sabor que homenageia um produto português, exclusivo desta época. O sabor cereja do Fundão é uma edição limitada e encontra-se já disponível em todas as lojas da Santini.

“Como já vem sendo tradição, no âmbito do nosso foco em frutas sazonais, nacionais, e sempre de excelência, no âmbito da Campanha da Cereja do Fundão, voltamos a unir esforços com o município do Fundão para oferecer aos nossos clientes um sabor cheio de ‘portugalidade’, e que ao mesmo tempo promove um produto e uma região muito especiais do nosso país”, afirma Marta de Botton, administradora da Santini.

“A Cereja do Fundão é um dos nossos produtos-ícone. Além de marcar a chegada do bom tempo - e dos períodos de convívio -, é um ingrediente de enorme potencial gastronómico que nos dá imenso prazer trabalhar, que deve ser saboreada nesta altura do ano para se desfrutar dela na sua época de maior qualidade”, explica Eduardo Santini, administrador e responsável pela área de produção da Santini.