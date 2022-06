Chamam-lhe Mimo e é a porta de entrada para a gastronomia algarvia num dos resorts mais famosos da região

Dizem que é o local mais vibrante do resort localizado em Albufeira, pensado para dar a conhecer a gastronomia algarvia a quem aqui escolhe passar as suas férias. O Mimo Algarve, em exclusivo em Portugal no Pine Cliffs Resort desde 2018, tem a sua origem numa marca internacional, mais precisamente de San Sebástian, que tem o objetivo de promover boas experiências gastronómicas.

E depois da pandemia, o ano de 2022 marca um ponto de viragem neste espaço com algumas novidades. A primeira delas é um espresso bar onde é possível encontrar pastelaria artesanal e cafés de assinatura.

Há uma loja gourmet que apresenta novos produtos locais de marca própria, a Vale do Freixo, uma forma de promover a produção local, nomeadamente chás, compotas, mel ou azeite.

Outra novidade é o lançamento da primeira cerveja artesanal, de marca própria, Falésia, feita em parceria com a Dos Santos, uma cervejaria com origem no barlavento algarvio. Tem um valor de 3,5€ e vários tipos de cerveja disponíveis: pilsner, amber ale, IPA e stout.

Um dos projetos mais ambicionados de acordo com Dalio Calado, Diretor de Food and Beverage & Recreation do Pine Cliffs, é o programa Wines & Tapas, que vai estar a funcionar a partir de julho. Esta será uma área dedicada à prova de vinhos e petiscos exclusivamente algarvios na esplanada exterior, com um horário de funcionamento entre as 18h e as 23h.

“É uma adição à oferta gastronómica do Pine Cliffs que faltava. Uma proposta de vinhos e petiscos autênticos algarvios”, explicou numa apresentação na qual o SAPO Lifestyle esteve presente. “Os nossos clientes não precisam de sair do resort para ter a experiência com produtos regionais. Temos os melhores vinhos que se fazem no Algarve e começam já a ser alguns”, acrescentou.

Mas aquele que promete ser um dos momentos mais relevantes deste verão – e a propósito da comemoração dos 30 anos do Pine Cliffs Resort –, é o convite a alguns dos mais reconhecidos chefs nacionais para celebrar a ocasião.

Assim, estão programados quatro jantares exclusivos, entre julho e agosto, denominados de Chef’s Table at Mimo. Os nomes desafiados foram os dos chefs Marlene Vieira (Marlene,), Óscar Geadas (G Pousada), Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova) e Vítor Sobral (Tasca da Esquina). As datas, os menus e os preços dos jantares serão divulgados posteriormente, de acordo com a comunicação do Pine Cliffs Resort.

Algo que se mantém são as experiências gastronómicas, em formato de workshop, mas com um programa renovado. Aqui, tanto hóspedes como clientes de fora são convidados a cozinhar e a pôr em prática novas técnicas, mas sem ser demasiado complexo. A ideia, de acordo com o Mimo, é que este seja um momento de descontração e de partilha de conhecimentos gastronómicos.

Estas experiências estão abertas a todas as idades – aceitam-se inscrições a partir dos cinco anos –, sendo este um bom programa para famílias. Aqui poderão saber mais sobre a história e origem dos pratos, tendo a oportunidade de prepará-los e prová-los.

Para já, os workshops disponíveis são de pastelaria em família (52€ adulto e 23€ criança), cozinha vegetal (68€), bacalhau desmistificado (68€), ícones do brunch (68€ adultos e 34€ crianças) e cataplana (125€), com início previsto pelas 11h30 e duração de 2h30.

Há também workshops de bebidas onde se incluem programas como limonada em família (28€), cerveja artesanal (38€), vinhos algarvios (48€), Portugal em cinco copos (48€) e vinho de Porto (58€), com uma duração de 1h30, sempre a partir das 16h00.

As aulas vão decorrer entre terça-feira e sábado. Como referido anteriormente, as inscrições estão abertas a crianças a partir dos cinco anos, sendo que até aos 12 só poderão participar desde que estejam acompanhadas por um adulto.

Para usufruir desta atividade é necessário fazer reserva até ao dia anterior com o concierge ou através da APP do Pine Cliffs Resort. Para saber mais sobre o calendário das experiências gastronómicas siga este link.

“Esta é mais uma componente de entretenimento e de lazer para os nossos clientes”, concluiu Dalio Calado.