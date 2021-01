Entre os alimentos que nos servem à mesa a alma da cozinha portuguesa, o azeite candidata-se a um dos lugares no pódio. Com ele temperamos, cozinhamos, apaladamos pratos inseparáveis do receituário nacional. Não indo mais longe, recordemo-nos do bacalhau.

Em jeito de homenagem ao que nos faz portugueses e a alguns dos traços da cultura e tradições nacionais, os azeites Gallo trazem, à boleia de uma nova coleção de latas de azeite virgem extra, a “Alma Portuguesa”.

Assim se chama este lançamento de azeites apresentados em embalagens que não têm o seu fim de vida na última gota de produto, são objetos colecionáveis e decorativos.

Temas desta “Alma Portuguesa” que incluem as “Festas Populares” e onde não faltam manjericos, santos populares; a “Cultura Popular”, com a inevitável sardinha, o galo de Barcelos e a guitarra portuguesa.

O “Artesanato de Portugal” e “Sítios de Portugal”, concluem os temas que decoram as latas com capacidade para 500 ml de azeite e que chegam aos lineares com o preço de 3,79 euros.