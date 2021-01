Marca portuguesa lança alternativa independente, “com custos residuais” às plataformas de delivery

“Nos últimos meses, foram muitos os restaurantes, grupos de restauração e hotéis que se viram obrigados a montar as suas próprias estruturas de delivery. O nosso principal objetivo é apresentar uma solução que não penalize ainda mais os restaurantes e hotéis nesta fase tão dura”, explica Mariana Frade, responsável da Vincitables. Desta forma, os clientes podem centralizar toda a operação na aplicação, ficando com um canal de venda direto através do seu website e redes sociais.

“Nesta primeira fase são já vários os restaurantes e grupos aderentes ao novo serviço da Vincitables, localizados em vários pontos do país. É o caso dos grupos Cafeína e Romando, a norte, da Quinta do Lago, a sul, e do Palácio Chiado, Rice Me e Rice Me Deli e Sauvage, localizados em Lisboa. Outros espaços estão “já em fase de implementação e estarão disponíveis em breve”, informa a Vincitables em comunicado.

Palácio Chiado

Como funciona para os restaurantes?

Tal como acontece com a solução de take away, os restaurantes e hotéis podem, através da plataforma, digitalizar o serviço de delivery de forma independente, com vendas diretas e custos residuais – “as percentagens cobradas pela Vincitables são irrisórias. A implementação das lojas é simples e pode ser feita em apenas algumas horas”, lemos em nota informativa.

Além de permitir a gestão da carta delivery no software, todos os parâmetros deste serviço são costumizável: “é possível configurar os raios de entrega, atribuir os respetivos os custos e inserir outros detalhes, como mínimo de encomenda, valor em que a entrega fica gratuita, dias da semana, datas específicas, entre outros”.

Pasta Non Basta créditos: Copyright 2019. All rights reserved.

Como funciona para os clientes?

Após entrar na loja online do restaurante ou hotel eleito, o cliente terá de colocar a morada de entrega. Se a morada estiver dentro do raio de entrega definido pelo restaurante, o cliente pode prosseguir com a compra, sendo que todos os cálculos da encomenda são feitos automaticamente pela plataforma.

Os restaurantes interessados neste serviço podem entrar em contacto com a Vincitables através do telefone 935 337 098 ou do e-mail info@vincitables.com