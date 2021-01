Era uma vez um rapaz chamado Adão Castro que até aos 26 anos nunca tinha provado um macaron. Até que, em 2017, conheceu o chef pasteleiro Yann e este deu-lhe a conhecer o doce tipicamente francês.

“O produto tinha uma qualidade incrível, mesmo não conhecendo, na altura, a qualidade dos macarons comercializados em França. Passados alguns meses, surgiu a oportunidade de participar no evento de Natal "Wonderland Lisboa" e foi a nossa rampa de lançamento. A adesão dos clientes foi tanta que percebemos que este era o nosso caminho e que tínhamos de fazer com que os nossos Macarons chegassem a todos os portugueses”, começa por contar Adão Castro ao SAPO Lifestyle.

Yann Granado e Manuella Granado são os responsáveis pela confecção destes "pedaços de céu" [como diz Adão]” e mudaram-se de malas e bagagens para Portugal. Em França, aprenderam as bases - com grandes chefs como Alain Ducasse ou Pierre Hermes - e em Portugal praticaram, aperfeiçoaram e experimentaram os sabores portugueses ao longo de 10 anos.

Foi assim que nasceu a Adam, uma empresa sediada no norte de Portugal, que produz e comercializa o 'crème de la crème' da pastelaria francesa. Contudo, a pandemia provocada pela COVID-19 trocou-lhe os planos, uma vez estava previsto abrirem uma loja física em abril de 2020.

“Nessa altura decidimos que não podíamos ficar parados e dedicamo-nos ao online. Começamos por trabalhar e vender pelo Instagram e já este ano lançamos o Website por onde aceitamos encomendas e realizamos envios para todo o país. Quando a pandemia acalmar, estamos desejosos para abrir vários pontos de venda e estar mais próximos dos nossos clientes.”

A gama de sabores varia de seis em seis meses e consoante a época do ano. Desta forma conseguem ter sabores de fruta da época. Com uma forte aposta nos sabores de Portugal, preparem-se para encontrar macarons de Pastel de Nata, Vinho do Porto, Arroz Doce, Queijo da Serra com marmelada, Banana da Madeira e ginja.

A Adam faz entregas em Viana do Castelo, Porto, Guimarães, Braga, Esposende e Matosinhos, enviando também por transportadora para todo o país. Para mais detalhes basta consultar a loja online.

Todos os macarons são frescos, artesanais e glúten-free, recorrendo apenas a produtos biológicos e fruta 100% de produtores locais. Uma caixa de 12 unidades custa 12€ e uma de 35 é vendida a 30€,

Preparado para ser transportado diretamente para as ruas de Paris a partir da sua casa?