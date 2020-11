Liz Joy trabalhou mais de uma década na área do design e marketing na indústria da moda e entretenimento, mas nos últimos anos descobriu uma nova paixão, a pastelaria.

Tartes, bolos, bolachas ou donuts são alguns dos doces que confecciona, mas o que distingue a sua doçaria dos outros é a forma como os apresenta.

Talvez inspirada pelo seu passado profissional, Liz Joy cria verdadeiras obras de arte, que poderiam estar expostas num museu em vez de uma vitrine de pastelaria.

Liz confecciona bolos, tartes, bolachas ou donuts que decora com extremo cuidado homenageando histórias que todos conhecemos como 'O Capuchinho Vermelho' ou 'A Pequena Sereia' ou temas mais simples como as estações do ano ou alguma época festiva.

O resultado são doces tão bonitos que até dá pena comer.

Este talento já lhe valeu parcerias com marcas tão exclusivas como Christian Louboutin ou Sephora.

Abra a fotogaleria e veja alguns dos trabalhos de Liz Joy, um verdadeiro banquete para os olhos.

E se gostou do trabalho desta artista pode acompanhar todas as novidades através da sua página de Instagram.