Conhecido no Instagram como PonkichiM, este artista japonês usa a sua imaginação para criar desenhos adoráveis ​​do que aconteceria se os vegetais e os animais se fundissem num só.

O texto, ao lado dos desenhos, explica por que comer certos alimentos é bom para as crianças - e adultos - e algumas curiosidades sobre eles, sendo esta uma boa forma para os mais novos aprenderem sobre os alimentos e nutrientes.

O artista tem quase 93 mil seguidores no Twitter e cria obras de arte incríveis, com um estilo a fazer lembrar o anime e o manga, sendo estes muito populares no Japão.

No Instagram, o artista cria um personagem por semana e partilha-o todos os domingos na sua conta oficial do Twitter.

Será esta uma uma nova geração de Pokémon?