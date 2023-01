Maat Kitchen

Está de regresso o brunch do maat Café & Kitchen, com menu desenvolvido pelo chef executivo Natanael Silva. Há duas opções de brunch todos os fins de semana e feriados, das 10h às 12h. Para garantir lugar, a reserva é recomendada.

Brunch Tejo

Neste brunch há duas novidades que pode experimetar nomeadamente a tosta de pão brioche crocante, pêssego caramelizado, nozes e frutos vermelhos, uma opção vegetariana, e os ovos Benedict “miso hollandaise dourado”, espinafres com texturas de bacon. Nas tostas abertas encontra ainda ovo mexido e manjericão e ovo escalfado e abacate, cebolinho e bacon crocante. De todas estas opções, pode escolher uma.

Disponível por 19€, o Brunch Tejo inclui um iogurte grego com granola e fruta e um cesto de pão com croissants folhado de sementes e simples, pão tradicional e de cereais, manteiga, fiambre, queijo, doces, nutella. Há ainda opção de escolher uma bebida fria e uma quente, entre sumo de laranja natural, sumo de maçã e cenoura, sumo detox do dia, leite, café ou chá.

Brunch Maat

Além de tudo o que está incluído no Brunch Tejo, o Brunch Maat tem também doces, como brownie de chocolate e frutos secos ou bolo caseiro e panquecas. A novidade desta opção é a panqueca Maat Café com lichias, ganache de chocolate branco e manga, que se junta às panquecas simples, veggie e bacon. Nas tostas abertas, este brunch contempla ainda mais uma opção: tosta de salmão fumado, queijo cítrico e laranja com aneto.

Por 23€, o Brunch Maat fica completo com um mini cheeseburger ou um bao, com duas opções à escolha: bao com ovo enrolado de salmão fumado, abacate e rebentos de feijão mungo ou o bao de frango, bacon crocante, packshoy e molho hollandaise.

A pensar nas famílias, o maat Café tem uma proposta feita à medida das crianças até dez anos. O Brunch Infantil inclui croissant, panqueca e iogurte com cereais, leite simples ou achocolatado, por 10€.

Saiba mais aqui.

créditos: maat Café & Kitchen

Davvero

Aos domingos, o Bellini Brunch é a proposta do Davvero, o restaurante do Sublime Lisboa, nas Amoreiras. Um convite aos sabores de Itália. Isaac Kumi é o chef responsável do Davvero, continuando a dedicar-se à cozinha italiana, mas desta vez em Lisboa, depois de uma passagem por outros países. A ajudá-lo estão o chef Pedro Calhau e o chef de pasteleiro Mauro Abignente, num bruch que deve o nome ao facto de ser acompanhado de Bellini.

O menu do brunch está dividido em quatro partes. Começamos por Étagère para abrir o apetite. Tagliere Di Salumi e Formaggi e Focaccia Barese que consiste numa seleção de queijos, charcutaria e focaccia, grissini e rolos, sendo que a secção de padaria é feita no restaurante do Sublime Lisboa. Seguimos para o Trio, composto por três pratos: Pannocchia - Milho doce com parmesão, paprica e coentros – e o prato que pode ser mais desafiante para comer –, Vitello Tonnato – Vitela com molho de atum – o prato mais inusitado, mas também um dos mais surpreendentes e Aspargi, Uova e Asiago – Espargos, ovo e asiago, um queijo do norte de Itália.

Trio di Mignon Italiani. créditos: Davvero

Nos pratos principais pode escolher entre Risotto Gamberi (Risoto de camarão), Tagliolini Prosciutto e Funghi Gratinati (Tagliolini gratinado com presunto e cogumelos), Paccheri, Burrata, Pomodorini (Paccheri, burrata e tomate cereja), Insalata di Castelfranco (Alface, grão-de-bico, tomate, mozarela, cebola roxa, feijão verde) ou Piccatine di Vitello al Limone (Vitela, molho de limão, puré de trufas). A refeição encerra com a sobremesa com o Trio di Mignon Italiani (Trio de mini sobremesas italianas) ou Gelato di Vaniglia e Noci Sabbiose (Gelado de baunilha, avelã crocante, creme de pistachio).

O brunch está disponível aos domingos, entre as 12h00 e as 15h30 e tem um custo de 49€ por pessoa, a partir dos 13 anos. A partir dos cinco paga-se apenas metade do valor. Saiba mais aqui.

Altis Belém Hotel & Spa

A Cafetaria Mensagem do Altis Belém Hotel & Spa, convida os fãs de brunch a experimentarem a carta selecionada pelo chef André Cruz, que acontece todos os domingos das 12h30 às 15h.

créditos: divulgação

Aqui pode encontrar uma seleção de entradas e saladas, desde prato de queijos e enchidos nacionais e o salmão fumado com alcaparras, Mini hamburger de frango com molho de iogurte, sopa de grão, óleo de trufa e cebolinho ou uma seleção de pratos quentes, como polvo assado com batata-doce e grelos, empada de novilho ou moqueca de legumes. Para finalizar estão disponíveis sobremesas como tarte de amêndoa, crème brulée de baunilha, tartelete de limão merengada ou pannacotta de iogurte, não esquecendo as frutas da época. Para maior diversidade, 0 menu altera todas as semanas.

O brunch tem um custo de 40€ por pessoa com vinhos Vale das Areias, cerveja, refrigerantes, águas, café, cappuccino e chá. Crianças até aos cinco anos não pagam, e dos 6 aos 12 anos têm 50% desconto. Há ainda uma bebida de boas vindas à chegada. É sugerida reserva antecipada.

WOW

O VP, restaurante do WOW, em Vila Nova de Gaia, abre portas para um brunch buffet com dezenas de iguarias doces e salgadas, para experimentar ao sábado e ao domingo, das 12h00 às 16h00. O preço é fixo: 24,90€ por pessoa.

Entre as várias estações, há três variedades de sushi do restaurante Mira Mira e ainda um risotto de beterraba, com receita do Root&Vine.

Já o Suspiro, o espaço de pastelaria do WOW, inclui miniaturas de éclair de caramelo, tartellete de limão merengado, cheesecake de frutos vermelhos e brownie de chocolate e nozes. Não faltam também panquecas, waffles e crepes para completar com os toppings favoritos e háainda iogurte grego e miniaturas de pastéis de nata, bolo de laranja, croissants e pain au chocolate.

Na mesa principal há tábuas de queijos ou enchidos, saladas variadas, sopa, mini hambúrgueres e dois pratos principais: bacalhau com natas e lombo de porco assado. Pode ainda comer ovos escalfados preparados no momento e a gosto, com salmão fumado, bacon ou abacate. Para acompanhar a comida há sumo de laranja, águas, dois smoothies de fruta diferentes e cafetaria.

Saiba mais aqui.

Café do Campo

O Belas Clube de Campo inaugurou uma nova cafetaria, o Café no Campo, com a decoração inspirada nos elementos e cores que caracterizam a natureza. O Café do Campo não só apresenta o brunch, como também o pequeno-almoço, uma refeição ligeira ou, simplesmente, um snack. A carta apresenta, entre outras sugestões, croissants e panquecas, onde se inclui a Panqueca com KitKat ou a Panqueca com mel e noz.

Da carta há ainda a destacar as saladas, como a Salada de queijo de cabra e maçã caramelizada ou a Salada de beterraba, laranja, agrião, molho tzatziki, mas também os hambúrgueres, o tradicional ou de beterraba.

No que toca a bebidas, os sumos naturais são um dos pontos fortes, como o Sumo de abacaxi, hortelã e gengibre ou o de Agrião, maçã, laranja, mel, limão e linhaça.

Saiba mais aqui