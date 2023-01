O Belas Clube de Campo inaugurou uma nova cafetaria, o Café no Campo, com a decoração inspirada nos elementos e cores que caracterizam a natureza. O espaço de refeições está repleto de plantas e apontamentos decorativos, à base de cores como o verde, o amarelo e o laranja. A madeira que reveste grande parte do chão e os apontamentos em branco tornam o espaço leve.

O Café do Campo não só apresenta o brunch, como também o pequeno-almoço, uma refeição ligeira ou, simplesmente, um snack. A carta apresenta, entre outras sugestões, croissants e panquecas, onde se inclui a Panqueca com KitKat ou a Panqueca com mel e noz.

Da carta há ainda a destacar as saladas, como a Salada de queijo de cabra e maçã caramelizada ou a Salada de beterraba, laranja, agrião, molho tzatziki, mas também os hambúrgueres, o tradicional ou de beterraba.

No que toca a bebidas, os sumos naturais são um dos pontos fortes, como o Sumo de abacaxi, hortelã e gengibre ou o de Agrião, maçã, laranja, mel, limão e linhaça.

O Café no Campo localiza-se no Belas Clube de Campo, junto ao Centro Desportivo. Funciona todos os dias da semana, entre as 7h30 e as 16h00. É possível fazer pedidos take away, através do telefone 939 951 713 ou e-mail restaurantes@planbelas.pt.