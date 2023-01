No lisboeta Mãe Restaurante – Cozinha com Amor o convite para a noite de 9 de janeiro, ao jantar, é o de uma refeição elaborada pela chef Noélia Jerónimo (restaurante Noélia & Jerónimo, em Cabanas, Algarve), num trabalho conjunto com o anfitrião João Diogo Mendes, chef executivo do restaurante localizado na porta com o número 92B, na Rua de Dona Estefânia.

A refeição apresenta um cardápio de seis pratos, inspirados nas cozinhas algarvia e ribatejana, preparados a quatro mãos pelo duo de chefs, com harmonização de vinhos da Quinta do Paral.

Chef João Diogo Mendes. créditos: The UP Food

Para o chef João Diogo Mendes é “a forma perfeita de começar 2023 no Mãe. Um enorme prazer receber a incomparável ‘mãe´ da cozinha algarvia e provavelmente a cozinheira que mais me inspira”.

No jantar de segunda (19h30) as refeições têm um valor único de 60 euros (vinhos incluídos). As reservas podem ser feitas através dos telefones 215 851 792/ 918 697 129.