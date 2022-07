Como entrada ou prato principal, um wrap é sempre uma refeição vencedora. Varie nos ingredientes, e até nas cores.

Não precisa de lume, não carece forno e aproveita as sobras de frango de uma refeição anterior. Uma refeição de sabor estival e sem complicações.

Substitua a massa pela alface e prepare um wrap diferente, simples e saudável aí em casa

Frango cortado em pequenos pedaços, vegetais, um molho muito fresco. O resultado é uma refeição ligeira e plena de sabores.

As tortilhas são uma excelente opção para quando não temos tempo. Apesar de a verdadeira tortilha à espanhola ser feita com batata, para cortar o jejum podemos recriar a tortilha e fazer com couve-flor, chuchu, cebola, alho-francês, curgete, nabo, enfim, com os ingredientes que quiser.