Açorda de camarão é um daqueles pratos típicos, da nossa gastronomia, que fazem convívio à volta da mesa.

Uma receita muito comum na região do Douro e Minho, onde normalmente é servida como uma entrada.

Um arroz que se quer malandro deve apresentar-se com um caldo delicioso e aromático. Aqui, numa versão com camarão e sem prescindir das dicas do chef e da nutricionista.

Sem paciência para grandes elaborações na cozinha? Quer animar a mesa com uma receita petisqueira e gulosa? Estes camarões ao alhinho têm tudo o que precisa para agradar.

Uma receita que nos pede uma mesa descontraída. Pode servir como uma refrescante entrada, acompanhada com estaladiças chips de pão pita ou com tortilhas.

Um prato de marisco onde não falta uma maionese caseira.