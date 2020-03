Recentemente o Guinness World Records, assinalou um novo recorde quando 5.066 pessoas, em 32 países, se uniram em torno de um objetivo comum: “separar, lamber e mergulhar no leite” bolachas Oreo.

A primeira bolacha foi apresentada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, corria o ano de 1912. A National Biscuit Company – Nabisco – apresentou ao mundo a primeira “Oreo Biscuit”, que viria a ser registada a 6 de março desse mesmo ano.

As bolachas originais, do início do século XX, eram vendidas em latas com tampa transparente a 30 cêntimos de dólar por cada 500 gramas. O crescimento das vendas levou a que fossem desenvolvidas novas variedades, sendo que algumas ainda hoje se mantêm (original, mini, finas, entre outras).

Em Portugal contam-se 16 referências Oreo.

Tiramisú de bolachas Oreo

Um tiramisú diferente, delicado, envolvido em bolachas Oreo, capaz de proporcionar agradáveis e deliciosos momentos.