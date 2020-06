Antes de deitarmos mãos à obra, a melhor massa de pizza de sempre

Esta receita é facultativa, pode fazer a sua massa (ou comprá-la já feita), de acordo com as indicações das receitas que apresentamos.

Misture três chávenas e três quartos de chávenas de farinha tipo 65, duas colheres de chá de sal marinho fino e um quarto de colher de chá de fermento de padeiro seco (tipo Fermipan). Adicione aos poucos uma colher e meia de sopa de água. Mexa e incorpore bem. Misture a massa com as mãos formando uma bola tosca. Transfira para uma taça grande e limpa. Cubra com película aderente e deixe a massa crescer e duplicar de tamanho em local sem corrente de ar (cerca de 18 horas).

Posto isto passe a massa para uma superfície enfarinhada e dê-lhe uma forma retangular, dividindo-a em quatro partes iguais. Em cada uma, reúna os quatro cantos para o centro para criar quatro dobras. Vire o lado da emenda para baixo e molde suavemente uma bola. Polvilhe a massa com farinha e reservar. Deixar a massa descansar, coberta com película aderente ou um pano de cozinha húmido, até ficar macia e maleável, cerca de uma hora. Mantém-se três dias no frio.

(Fonte: Blogue “My Common Table”)

E, já agora, um molho de tomate para pizza caseiro

Vamos às pizzas:

Pizza de pera e roquefort

Uma receita que segue alguns princípios inovadores quanto à forma de amassar a massa. Uma base fina e estaladiça. Uma cobertura soberba.

Pizza de salmão fumado e rúcula

Fica uma base de massa alta e fofa, com cerca de 30 cm, pelo que a receita dará para duas pizzas médias de massa mais fina.

Rolinhos de pizza

Estes rolinhos, muito rápidos de fazer, são ideais para uma refeição rápida ou mesmo entrada num jantar de festa.

Pizzas rápidas vegetarianas

A pizza não tem de ser um alimento altamente calórico. Aqui, os vegetais substituem o chouriço, fiambre e atum.