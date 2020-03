Os erros de segurança alimentar mais comuns relacionam-se com a refrigeração inadequada, uma higiene deficiente, a contaminação cruzada entre alimentos ou o incumprimento dos tempos de cozedura.

Eis algumas regras simples para evitarmos a doença:

1. Frio até ao momento de cozinhar

Mantenha os alimentos congelados ou no frio até à altura de os cozinhar. Nas compras, estes devem ser os últimos artigos a entrar no carrinho, devem ser transportados em sacos próprios e deve ser os primeiros a ser armazenados no congelador/frigorífico.

2. Mãos sempre limpas

Lave as mãos sempre que começar a cozinhar e sempre que mudar de tarefas (por exemplo, fazer a salada e, depois, temperar a carne). Retire anéis e pulseiras e esfregue bem as palmas das mãos e entre os dedos. Mantenha as unhas curtas e limpas.

3. A doença não entra na cozinha

Se está com febre, constipação, gripe, vómitos ou diarreia, afaste-se da cozinha ou arrisca-se a espalhar a doença por toda a família. Se tiver, mesmo, de cozinhar, coloque uma máscara sobre o nariz e boca para não contaminar os alimentos.

4. Carne, um dos grandes perigos

Uma carne mal cozinhada, principalmente de porco, é meio caminho andado para a intoxicação alimentar. Garanta que as carnes atingem a temperatura adequada no interior da peça, respeite os tempos de cozedura. O calor é a única forma eficaz de destruir eventuais germes, enquanto o frio apenas impede o seu crescimento.