Para não ingerir comida imprópria para consumo, ou simplesmente desperdiçar devido a dúvidas sobre o prazo de validade, deixamos algumas dicas preciosas.

Leite

Uma embalagem de leite não aberta conserva este produto em boas condições uma semana além da data de validade indicada no rótulo. Se a embalagem já estiver aberta, conserve-a nas prateleiras do frigorífico (e não na porta) a uma temperatura aproximada de 4 ºC.

Ketchup

O ketchup está bom para consumo até um ano após expirar a data de validade. Isto se a embalagem não tiver sido aberta. Por seu turno, conservar-se-á em boas condições por um mês, depois de aberto, no frigorífico.

Maionese

Maionese tem uma validade até quatro meses depois da data limite estipulada no rótulo. Isto quando a embalagem se encontra fechada. Quando abrir a embalagem, conserve no frigorífico até três meses.

Molho de soja

Uma vez aberta a embalagem de molho de soja, este tem validade de quase três anos. No caso de não encetar a embalagem, pode conservar o alimento por tempo indeterminado.

Mostarda

Um ano após abertura, mais de dois anos se fechada a embalagem.

Tabasco

Quando o molho escurecer muito ou estiver quase preto, deixe de o utilizar, até lá não se coíba de lhe dar proveito.

Ovo

Os ovos estão bons para consumo, em grande parte das situações, durante três semanas no frigorífico. Para confirmar o bom estado do ovo para consumo, mergulhe-o num copo com água. Se o ovo afundar dentro do copo, dê-lhe uso nas suas confeções culinárias. Se o ovo boiar esqueça-o.

Iogurte

Mais de uma semana é quanto pode durar um iogurte no frigorífico, em embalagem fechada, após a data em que expira a validade. Em embalagem aberta, conserva-se pelo menos cinco dias.