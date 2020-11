O verdadeiro segredo para unir na perfeição massa e molho está no fabrico. Regressamos às origens

“A vida é uma combinação de massa e magia”, afirmou certo dia o cineasta italiano Federico Felinni. Ao homem que no século XX soube unir no cinema a realidade e a fantasia, não lhe faltaram as palavras certas para descrever aquilo que todos nós já experienciámos frente a um prato de massa. Não se trata apenas de comida, mas também o roteiro que traça as nossas vidas, da meninice à idade adulta. Brincamos com as estrelinhas, pevides, cotovelinhos e letras nas sopas da nossa infância; deliciamo-nos com o esparguete e macarrão nos pratos descontraídos da juventude; adoramos explorar em família toda a variedade de receitas com massas espirais, conchas, fettucine, ninhos, laços, talharim, entre tantas outras.

Molde de Bronze e Molde de Teflon, quais as diferenças? A massa produzida com Molde de Teflon apresenta-se mais lisa e de cor ambarina. A congénere em Molde de Bronze é mais esbranquiçada, com uma textura rugosa e porosa. Desta forma, propicia a harmonia perfeita entre massa e molho.

O que seria de um soberbo molho de tomate, enriquecido de queijo e repleto de ervas aromáticas, sem uma massa capaz de absorver todo este sabor?

A conclusão é clara: na base de uma boa massa, seja esta curta, longa, cilíndrica, chata, com ou sem ranhuras, está a textura. Esta tem de ser perfeita, capaz de reter todo o sabor dos alimentos com os quais harmoniza. Um atributo que ganha com a porosidade da massa, uma qualidade percetível na aspereza ao toque. Há um nome para definir esta qualidade: rusticidade. E, uma vez mais, com o rústico, temos a magia.

Espirais Molde de Bronze com Cogumelos e Espargos. A porosidade da massa permite-lhe reter o melhor dos restantes ingredientes. créditos: Milaneza

Regresso às origens com o Molde de Bronze

Porquê este regresso às origens? Porque, no início de todos os processos de produção artesanal está a verdade. A massa nasce porosa, porque nos poucos minutos que “vive” nos nossos pratos, tem de revelar a sua natureza: reter o sabor dos alimentos com os quais casa e enriquecê-los com as suas qualidades. Quem não experienciou um discreto sabor a frutos secos numa boa massa?

Hoje, tal como no passado, a origem percebe-se no produto final. No prato temos o resultado de um processo de produção que retoma um saber-fazer com passado. Chama pelo nome de Molde de Bronze, um método que a Milaneza adotou recentemente para um trio de massas: Espirais Molde de Bronze, o Esparguete Quadrado Molde de Bronze e os Rolitos Molde de Bronze.

Para degustar al dente, três novas massas em Molde de Bronze Espirais Molde de Bronze: ao formato perfeito para captar as qualidades dos molhos, acresce a textura rugosa desta massa. Esparguete Quadrado Molde de Bronze: massa que reinventa o conceito de esparguete com o novo formato quadrado. A textura das arestas casa com os nossos molhos preferidos. Rolitos Molde de Bronze: a textura porosa desta massa casa-a com inúmeros pratos, de caldos e sopas a receitas de molhos consistentes.

Porquê massas em Molde de Bronze? Mais rústico, confere à massa, produzida a partir de espécies de trigo duro, as tão desejadas características porosas. E com estas, a possibilidade de elevar o patamar criativo das nossas receitas. Três exemplos? O delicioso Esparguete Quadri Molde com Lulinhas e Camarão; o surpreendente Ragú de Pato com Rolitos Molde de Bronze, o reconfortante prato de Espirais Molde de Bronze com Cogumelos e Espargos.

Um elenco de receitas para descobrir aqui, a fazer justiça ao trio de novidades em Molde de Bronze que a Milaneza apresenta para degustar al dente.