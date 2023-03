O clássico salame de chocolate, reinventado numa versão zero desperdício. Saboroso como sempre, mas dando (bom) uso a pão, bolachas ou bolos secos que tenhas em casa. Uma sugestão da Too Good To Go.

Não precisa de açúcares processados, contém cacau e recorre ao sabor das tâmaras e do arroz tufado. Um salame saudável 100% natural.

Quem resiste a um bom salame de chocolate? Esta receita não tem açúcar refinado nem alimentos processados. É muito fácil e saborosa, é só misturar, moldar e voilá, está pronto.