Com esta deliciosa galinha no forno, sirva sempre batatas assadas em azeite e alho, bem estaladiças.

Estas cenouras aromatizadas com um pouco de leite de coco, que pode ser substituído por natas ou manteiga e um pouco de gengibre, elevam o prato a outro nível.

Estes ovos fofos são uma explosão para os sentidos e uma ideia genial para introduzir criatividade à mesa.

Empadão de carne é sempre uma refeição prática e fácil para o dia a dia. Descubra como preparar.

Rechear lulas com o arroz branco que sobrou de uma refeição anterior é uma boa ideia contra o desperdício. Para fazer este prato, prefira lulas de maior calibre, pois facilita o trabalho.

A focaccia é, normalmente, um pouco mais alta do que as pizzas, sem recheio, mas com alguns ingredientes simples e deliciosos.