Focaccia de cebola roxa

Preparação

Massa: coloque a farinha num recipiente. Forme uma cavidade no centro e adicione o fermento, a água morna e o azeite. Misture com os dedos, incorporando um pouco da farinha que está ao redor.

Adicione o sal, misture bem e transfira a mistura para uma bancada limpa.

Trabalhe a massa, com as mãos, até ficar lisa, elástica e se despegue das mãos e da bancada. Forme uma bola, coloque-a novamente no recipiente untado com um pouco de azeite, tape com um pano e deixe levedar, num local cálido, até duplicar o seu volume.

Cobertura: assim que a massa tiver duplicado o tamanho inicial, volte a colocá-la na bancada de cozinha. Espalme, primeiro com as mãos, e depois estenda com o rolo de cozinha até ficar com o tamanho de um tabuleiro grande, com cerca de 30 po 40 cm.

Unte o tabuleiro com azeite (seja generoso) e coloque nele a massa.

Misture duas colheres de azeite com duas colheres de água e meia colher de flor de sal. Pincele com esta mistura a focaccia.

Descasque e corte as cebolas roxas em fatias ou meias luas finas e distribua-as pela massa.

Tape com um pano e deixe levedar durante 30 a 40 minutos. Entretanto, ligue o forno nos 200 ºC.

Cozinhe a focaccia durante cerca de 30 minutos, até ficar dourada e com um exterior crocante. Sirva quadrados desta deliciosa focaccia como entrada ou como aperitivo.