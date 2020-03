Ovos de forno mágicos

Preparação

Numa frigideira antiaderente mas que possa ir ao forno, coloque as fatias de bacon. Deixe fritar na própria gordura e reserve.

Ligue o forno a 180 ºC.

Cuidadosamente separe as gemas das claras. Bata as claras em castelo com uma pitada de sal.

Na frigideira, untada com um fio de azeite, faça três montinhos com as claras e um buraco no meio destas.

Cuidadosamente coloque a gema no buraco.

Leve ao forno durante seis a sete minutos ou até a gema estar no ponto que gosta (mais ou menos passada). Tempere os ovos com uma pitada de sal com ervas do mediterrâneo e pimenta branca.

Sirva com as fatias de bacon, pão torrado e tomate cereja.