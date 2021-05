Brás de alho-francês com grão

Uma receita da autoria de Gabriela Oliveira, autora do livro "Cozinha Vegetariana à Portuguesa".

Salada de queijo burrata com tomates assados

Uma receita fresca e bastante saborosa com este ingrediente de sabor único, a burrata. Pode prepará-la como uma refeição ligeira, um acompanhamento ou simplesmente como uma entrada.

Pataniscas verdes de arrasar

Não é só o Hulk que arrasa entre os super-heróis; estas pataniscas verdes também são o máximo. A receita é de Matt Preston, cozinheiro, gastrónomo e ex-júri do "MasterChef Austrália".

O novo hambúrguer com todos tem beterraba e quinoa

Diz-nos Matt Preston, cozinheiro e ex-júri do "MasterChef Austrália", autor desta receita: "tenho uma foto no meu telefone do hambúrguer vegetariano mais nojento que já provei. Era feito com feijão-preto, beterraba e insatisfação. Este hambúrguer de beterraba é muito melhor. Então a regra aqui é faça, não compre".

Bruschettas de tomate e presunto

Umas bruschettas deliciosas, sem dificuldade, mas com os melhores ingredientes. Ficam prontas em poucos minutos e fazem um brilharete.