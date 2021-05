Pataniscas verdes de arrasar

Preparação

Aqueça previamente o forno a 180 °C/160 °C para forno ventilado.

Num tabuleiro, coloque as folhas de aipo reservadas e leve a assar no forno durante cinco a oito minutos, ou até ficarem estaladiças, mas sem tostarem. Transfira-as para um almofariz e esmague-as com o pilão até ficarem grosseiramente moídas. Junte o sal e esmague até ficar tudo bem misturado.

Para fazer as pataniscas, numa taça, misture a farinha e o queijo parmesão. Junte a couve-folhuda ou as acelgas, o aipo, as cebolinhas-verdes, o queijo feta e a raspa de limão, tempere a gosto e misture bem.

Faça uma cova no meio e deite os ovos e o leite, mexendo até ligar num polme.

Numa frigideira grande, deite azeite suficiente até atingir 5 mm de profundidade e leve a aquecer em lume médio. Trabalhando por levas de quatro, deite colheres de sobremesa do polme e frite-as durante três a quatro minutos de cada lado, ou até ficarem estaladiças e douradas. Retire as pataniscas com uma escumadeira e deixe-as escorrer numa travessa forrada com papel de cozinha.

Tape folgadamente com folha de alumínio para as manter quentes. Repita o processo com o restante polme, adicionando mais azeite à frigideira à medida que for necessário (mas deixe o azeite aquecer à temperatura ideal antes de recomeçar a fritar).

Enquanto as pataniscas estão a fritar, noutra frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em lume médio-forte. Parta os ovos para a frigideira, depois tape e deixe fritar durante dois a três minutos, ou até as claras ficarem firmes.

Distribua as pataniscas pelos pratos de ir à mesa. Encime com os ovos estrelados e o abacate, e salpique com o sal de aipo.

Adição de proteína animal: encime com 200 g de fatias de salmão fumado ou oito fatias de bacon estaladiço.