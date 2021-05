O novo hambúrguer com todos tem beterraba e quinoa

Diz-nos Matt Preston, cozinheiro e ex-júri do "MasterChef Austrália", autor desta receita: "tenho uma foto no meu telefone do hambúrguer vegetariano mais nojento que já provei. Era feito com feijão-preto, beterraba e insatisfação. Este hambúrguer de beterraba é muito melhor. Então a regra aqui é faça, não compre".