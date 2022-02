Esta sopa é cremosa, saborosa e muito fácil de fazer. O segredo é um pouco de molho agridoce e muito gengibre. Não tem molho agridoce? Uma colher de chutney de manga resulta igualmente bem.

Uma boa opção para entrada, ou como refeição principal, num prato vegan que vai agradar a todos. Experimente.

Fez demasiado arroz? Este estufado incrivelmente flexível proporciona-lhe o cenário perfeito para brilhar. Use esta receita como guia e adicione as sobras de legumes ou carnes que achar que ficam bem. A sugestão é da To Good To Go.

Um clássico da gastronomia portuguesa mereceu a atenção do chefe de cozinha Rui Paula que recriou a Sopa da Pedra numa versão mais saudável. Teve o apoio de uma colega de profissão, Catarina Correia, e do nutricionista João Rodrigues.

"Cada família tem a sua tradição no que toca a comidas para a praia. Na minha família, era sandes de pasta de atum e melancia ou melão, descascados e cortados em cubos e prontos a comer. De tal forma que, mesmo depois de tantos anos sem comer peixe, continuo com apetite para sandes de pasta de atum, sempre que vou à praia. Com esta receita, saciei o apetite", diz-nos Rita Parente, autora da receita.

“Rápidas, saborosas e apreciadas por toda a família, até pelos mais pequeninos”, conta-nos o André, autor do livro “Vegan para toda a família. “Podem variar a receita consoante o que têm disponível e garantir que oferecem pataniscas com vegetais de diferentes texturas e sabores”, finaliza.

Uma das grandes vantagens dos cannelloni é serem muito versáteis, podendo ser recheados com praticamente tudo o que quisermos antes de serem cobertos com molho e irem ao forno a gratinar.

Um clássico da gastronomia portuguesa mereceu a atenção do chefe de cozinha Rui Paula que recriou o Bacalhau à Brás numa versão mais saudável. Teve o apoio de uma colega de profissão, Catarina Correia, e do nutricionista João Rodrigues.