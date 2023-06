Tentúgal de grão e couve-coração

Preparação

Num robô de cozinha, triture o grão com a cebola, a mostarda e um fio generoso de azeite, até obter uma mistura homogénea. Adicione um pouco de água da torneira para ajudar a emulsionar e a aveludar o preparado.

Numa frigideira, salteie com um pouco de azeite o alho-francês, cortado em rodelas finas, a couve cortada em juliana e tempere com a pimenta. Adicione a cenoura, também em juliana, e continue a saltear os legumes, até a cenoura estar cozinhada.

Depois, desligue o lume e junte a pasta de grão, envolvendo tudo com as amêndoas picadas.

Abra as folhas da massa filo, coloque um pouco de azeite entre camadas e recheie com o preparado. Enrole e corte pequenos rolos que deverá pincelar com um pouco de azeite. Polvilhe com as sementes que escolheu e leve ao forno, a 220 ºC, durante 15 minutos.

Retire do forno e sirva com um toque de mel no topo.