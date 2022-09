"Conhecido como parte integrante da cultura norte-americana, o bagel, pão cozido em forma de anel, é famoso pela sua versatilidade, recheado com doces ou salgados. Eu gosto principalmente de o consumir torrado, recheado com ingredientes frescos", diz-nos Inês Simas nesta receita retirada do livro "Cru”.

"'To wrap' é um verbo que na língua inglesa significa embrulhar. Uma das novas tendências, inspirado no típico taco mexicano. Adoro, e é o ideal para trazer versatilidade a muitas das minhas receitas, que se tornam práticas ao serem convertidas em snack", refere Inês Simas na apresentação a esta receita retirada do livro "Cru".

Experimente estes crepes enrolados com um molho de tomate carnudo, ou com uma compota cítrica.

Dificilmente há algo mais característico de Dublin do que o coddle, um estufado delicioso repleto de carne, perfeito para nos aquecer. A nossa versão vegan permite-lhe tirar o máximo proveito das suas sobras de legumes. A sugestão é da Too Good To Go.

É difícil não nos apaixonarmos por esta receita: sabores fortes, cores vivas, fácil de preparar – e, o melhor de tudo, é feita num só tabuleiro, pelo que a lavagem da loiça é mínima.

Estas bolinhas de brócolos e peixe são ideais para aproveitar restos, mas também para incentivar os mais pequenos a comerem legumes e peixe.

Muito prático e versátil, este prato também pode dar utilização a sobras de carne assada, estufada, peru, ou até frango no churrasco.

Sem paciência para grandes elaborações culinárias? Aceite esta sugestão saudável, rápida e despreocupada.