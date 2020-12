Salada quente de legumes assados com queijo de cabra

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Lave todos os vegetais.

Corte os pimentos em tiras e a beringela em cubos com cerca de 1,5 cm.

Coloque um fio generoso de azeite no fundo de uma assadeira, juntamente com os dentes de alho, ligeiramente esmagados (mas ainda com a casca).

Disponha os vegetais, tempere com um pouco de sal grosso e pimenta recém-moída e leve ao forno durante cerca de 35 minutos.

Retire do forno e deixe arrefecer ligeiramente.

Desfaça o queijo com as mãos sobre os vegetais acabados de assar. Faça o mesmo com o manjericão.

Regue novamente com um fio de azeite e desfrute.