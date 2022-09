Crepes de trigo-sarraceno com cebola caramelizada e queijo Gruyère

Preparação

Para fazer a massa dos crepes, coloque as farinhas e o sal numa tigela e faça um buraco no centro. Parta o ovo para o meio da mistura, adicione um pouco de leite e manteiga. Use um batedor de varas para bater os líquidos, incorporando a farinha aos poucos. Adicione mais leite e continue a misturar a farinha até obter uma massa macia.

Deite numa tigela e deixe repousar durante duas horas.

Para o recheio, aqueça o azeite numa frigideira e salteie as cebolas 12 minutos, mexendo com frequência até alourarem. Junte as sementes de alcaravia e salteie mais dois minutos.

Tire do lume e junte o melaço ou glacê balsâmico e um pouco de sal e pimenta.

Para fazer os crepes, aqueça um pouco de azeite numa crepeira ou frigideira. Deite um pouco de massa, inclinando para cobrir o fundo.

Cozinhe em lume brando durante dois minutos até a base ficar dourada pálida. Vire o crepe com uma espátula e cozinhe mais 30 segundos.

Pré-aqueça o forno a 200 °C. Forre um tabuleiro com papel vegetal. Fatie o queijo finamente. Coloque os crepes sobre a bancada e distribua as fatias pelos centros.

Deite colheradas do preparado de cebola por cima do queijo. Dobre dois lados opostos dos crepes sobre o recheio e faça quadrados. Coloque no tabuleiro.

Leve ao forno cerca de 15 minutos ate o queijo derreter. Sirva.